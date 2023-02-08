Bloomberg: США планируют продать Польше системы HIMARS

При этом агентство сообщает, что на данный момент не смогло получить комментарии от Госдепартамента или Белого дома.

Ранее стало известно, что США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года.