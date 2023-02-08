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Bloomberg: США планируют продать Польше системы HIMARS

Заработок на экспорте вооружений. США планируют продать Польше системы HIMARS и боеприпасы кним на10 миллиардов долларов, информирует "Блумберг"

При этом агентство сообщает, что на данный момент не смогло получить комментарии от Госдепартамента или Белого дома.

Ранее стало известно, что США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года.

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