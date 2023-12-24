Bloomberg: США заявили о расширении своей территории в Арктике

США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике, информирует Bloomberg.

Уточняется, что заявление о расширении территории сделали представители Госдепа. В публикации говорится, что США хотят за счет этого расширения получить доступ к минералам, необходимым для производства аккумуляторов к электромобилям. Помимо прочего, здесь же располагаются залежи газа и нефти.

Отметим, речь идет о территории, которая занимает площадь преимущественно в Беринговом море и Арктике в зоне стратегического значения, на которую претендуют Россия и Канада.