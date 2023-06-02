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Bloomberg: Сунак пытается скрыто восстановить отношения с Китаем
Британский премьер-министр Риши Сунак пытается скрыто восстановить отношения Великобритании с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой наагентство Bloomberg.
"Британский премьер-министр Риши Сунак пытается восстановить отношения Великобритании с Китаем таким образом, чтобы этого никто не видел", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, некоторое время назад Сунак направил министра торговли в Гонконг, а его посланник там призвал урегулировать дополнительные разногласия с Пекином за закрытыми дверями. Ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы.
Агентство добавляет, что Сунак до сих пор воздерживался от визита в Китай, чтобы встретиться с председателем Си Цзиньпином, в отличие от лидеров Франции, Германии и Испании. По словам лиц, знакомых с этим вопросом, премьер-министр вряд ли посетит Пекин до следующих всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в 2025 году.
Как пишет Bloomberg, Пекин предпочел бы, чтобы Великобритания направила высокопоставленного представителя экономики или торговли с бизнес-делегацией, а не министра иностранных дел, передает агентство со ссылкой на источники.
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