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Bloomberg: Турция готова разрешить вступление Финляндии в НАТО
Военный альянс НАТО готов принять Финляндию 31-м членом. ВОрганизации Североатлантического договорасчитают, что вступление еще одной страны в альянс поможет сделать его сильнее,сообщаетsb.byсо ссылкой на агентство Bloomberg.
17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой государства Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре. По информации агентства Bloomberg, на совместной пресс-конференции будет объявлено о решении Турции насчет принятия Финляндии 31-м членом НАТО.
Включение Финляндии в альянс удвоит длину границы НАТО с РФ, которая сейчас составляет всего 6% сухопутного периметра России.
Фото: БелТА
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