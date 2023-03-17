Bloomberg: Турция готова разрешить вступление Финляндии в НАТО

Военный альянс НАТО готов принять Финляндию 31-м членом. ВОрганизации Североатлантического договорасчитают, что вступление еще одной страны в альянс поможет сделать его сильнее,сообщаетsb.byсо ссылкой на агентство Bloomberg.

17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой государства Финляндии Саули Ниинистё в Анкаре. По информации агентства Bloomberg, на совместной пресс-конференции будет объявлено о решении Турции насчет принятия Финляндии 31-м членом НАТО.

Включение Финляндии в альянс удвоит длину границы НАТО с РФ, которая сейчас составляет всего 6% сухопутного периметра России.