Bloomberg: Украине не стоит рассчитывать на новый транш от МВФ

Нелегко сегодня украинским медикам - в больницах катастрофически не хватает персонала. В условиях пандемии санитарки и медсестры вынуждены работать больше, а вот зарплаты у них как были минимальными, так и остались. Многие надеются найти заработок за границей. Но работает ли для украинцев пресловутый тезис "Заграница нам поможет"? Знающие люди говорят, что взамен на обещания о евроинтеграции Украина превратилась в сырьевой придаток ЕС. Депутат от правящей партии "Слуга народа" приводит красноречивый пример.

