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Bloomberg: украинские беженцы стали причиной жилищного кризиса в ЕС

Поток украинских беженцев обострил дефицит жилья во многих европейских городах. Спрос наарендное жилье впоследние месяцы резко возрос, а предложение остается ограниченным. Это приводит кросту цен и ухудшению ситуации нарынке недвижимости, сообщает Bloomberg.

Украину покинули более 5 млн граждан, многие из них обосновались встолицах ЕС. Кпримеру, вЭстонии съем жилья за2022 год вырос всреднем на 22 %. Средняя стоимость аренды вАмстердаме выросла начетверть, вДублине - на20 %. ВПариже и Берлине темпы роста превысили 10 %.

Эксперты предупреждают об угрозе растущего неравенства: молодым семьям и выпускникам вузов все сложнее найти жилье подоступной цене.

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