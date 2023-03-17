Bloomberg: в США произошла утечка радиоактивной воды

Почти полгода компания Xcel Energy скрывала факт утечки полутора миллионов литров радиоактивной воды на одной из атомных станций в штате Миннесота, сообщает Bloomberg. Специалистам удалось собрать лишь около 25 % трития, попавшего в почву и водоемы. По заверениям представителей компании - владельца станции, утечка была обнаружена в ноябре 2022-го, после чего последствия (якобы) успешно ликвидировали. Однако процесс очистки почвы и водоемов продолжается до сих пор. В Xcel Energy заявляют, что если бы у корпорации были основания сообщать общественности об утечке, они бы это сделали. По их мнению, мол, ничего опасного для населения или природы не произошло.