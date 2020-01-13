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Блумберг готов потратить $1 млрд против переизбрания Трампа
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов против переизбрания Дональда Трампа. Предприниматель, который сам выдвинулся кандидатом на президентские выборы в США от демократов, сказал об этом на встрече со своими сторонниками в Техасе. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", Блумберг не исключил, что выделит эту сумму, даже если сам не станет кандидатом от партии. Деньги пойдут победителю праймериз. Состояние бизнесмена оценивается более чем в 58 миллиардов долларов. Сейчас, по данным опросов, самыми популярными кандидатами от Демократической партии являются бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Блумберг находится на пятом месте.
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