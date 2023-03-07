Блумберг о планах Вашингтона: Следующим этапом станет постепенное превращение США в крупнейшего производителя военной техники и боеприпасов

Стремление Байдена заполучить господство над всей Европой перешло на новый уровень. Благодаря украинскому сценарию Пентагон успешно сумел ослабить оборонную составляющую европейских стран, тем самым сделав их зависимыми от американского вооружения. Следующим этапом станет постепенное превращение США в крупнейшего производителя военной техники и боеприпасов под различными предлогами - пишет Блумберг. На состоявшейся встрече Байдена и Шольца обсуждались вопросы сохранения и увеличения военной помощи Украине, а также наращивания производства оружия для Киева, который все чаще заявляет о нехватке боеприпасов. Для достижения этих целей обсуждался вопрос о переносе части производства немецких боеприпасов на территорию США. Издание уверено - Германия стала первой страной для оружейного шантажа, так как больше всех пострадала от антироссийских санкций.