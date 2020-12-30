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Boeing 737 Max возобновил полеты в США

Boeing 737 Мах вернулся в аэропорты США. Самая популярная модель самолета была исключена из эксплуатации почти 2 года назад после двух авиакатастроф: в Индонезии и Эфиопии. Накануне рейс № 718 крупнейшей американской авиакомпании American Airlines вылетел из Майами и успешно приземлился в Нью-Йорке. Отметим, запрет на полеты 737-го действовал 20 месяцев: это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации. За это время Boeing понес беспрецедентные убытки.

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