Boeing и авиауправление США несут ответственность за крушения 737 MAX

Палата представителей Конгресса США пришла к выводу, что за ряд катастроф самолетов "Боинг 737 МАХ" в 2018-м и 2019-м годах несет ответственность сама компания, а также Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов. По мнению конгрессменов, авиакатастрофы произошли из-за ошибочного проектирования машины. Плюс попытки затруднить доступ к информации по поводу системы улучшения характеристик маневренности борта и невыполнение авиационным управлением своих прямых обязанностей по их выявлению. Напомним, в Индонезии и Эфиопии упали две машины. Погибли 346 пассажиров.



