3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса
Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса.
"Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет некоторым группам сотрудников, которые хотят покинуть компанию, сделать это с выплатами и льготами", - говорится в письме гендиректора американского авиастроительного концерна.
Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 000. Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены увольнять сотрудников, поскольку авиационный сектор оказался практически парализованным в условиях пандемии коронавируса.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов