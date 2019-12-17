Boeing приостанавливает производство 737 MAХ

Boeing приостанавливает производство лайнеров 737 MAХ. Решение принял совет директоров. По словам источника агентства Рейтер, это произошло из-за отказа Федерального управления гражданской авиации США разрешить скорое возвращение модели в эксплуатацию. В последнее время компания производила по 40 самолетов в месяц, около 400 скопилось в резерве, но они не находили покупателя. Весь мир отказался от использования лайнеров 737 MAX после двух подряд катастроф с участием этой модели в Индонезии и Эфиопии. Перед крушениями в обоих случаях на борту был сбой электронной вспомогательной системы.



