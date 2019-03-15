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Boeing продолжает производство скандального 737 МАХ
Boeing продолжает производство скандального 737 МАХ, несмотря на приостановку поставок, а также запрет полетов лайнера почти по всему миру. Подливают масла в огонь СМИ. По информации CNN, с октября 2017 года, то есть со старта эксплуатирования этих самолетов, сообщения от пилотов о проблемах с МАХ поступали не менее 23 раз. В основном речь шла о небольших неполадках, только в двух упоминаются случаи неожиданного снижения самолетов этой модели. Напомним, Boeing 737 MAX находится под пристальным вниманием после авиакатастрофы в Эфиопии, которая унесла 157 жизней. Крушение самолета аналогичной модели произошло ранее в Индонезии. Жертвами стали 189 человек.
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