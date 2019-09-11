Boeing столкнулся с гусями после взлета

Птицы снова вынудили самолет экстренно приземлиться, на этот раз в Канаде. Пассажирский Boeing 737 направлялся в Эдмонтон, однако через 10 минут после взлета столкнулся с целой стаей гусей. Экипаж был вынужден повернуть самолет и приземлиться в аэропорту Эбботсфорда. На борту находились 176 пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал.