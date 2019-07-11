Boeing стремительно теряет лидерство по поставкам самолетов

За прошедшие полгода, корпорация продала всего 239 воздушных судов, а это больше чем на треть меньше чем за прошлый аналогичный период. Теперь шанс стать лидирующей авиакомпанией есть у главного конкурента - Airbus. Причиной спада рейтингов американского авиаконцерна стали две катастрофы моделей 737 Макс, в результате которых погибли 346 человек.



