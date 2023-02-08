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Boeing уволит 2 тысячи сотрудников

Мировой авиагигант планирует уволить 2 тысячи сотрудников в этом году. Американская корпорация Boeing сократит работников финансового департамента и отдела кадров. Часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорс индийской фирме.

Директор по коммуникациям компании объяснил грядущие изменения "оптимизацией рабочих процессов и сокращением расходов".

Фото:pixabay.com

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