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Боеспособность США и НАТО ослаблена, заявил экс-сотрудник Белого дома

НАТО и США истощили свои военные запасы из-за поставок в Украину. Очевидный факт лишний раз подтвердил экс-сотрудник Белого дома Пол Робертс. Боеспособность стран альянса крайне ослаблена.

По мнению Робертса, государства НАТО до такой степени исчерпали свои военные арсеналы из-за поставок Киеву, что теоретически Россия могла бы захватить всю Европу. Такая ситуация спровоцировала бы официальную войну с НАТО, и Соединенные Штаты были бы вынуждены применить ядерное оружие - свое единственное средство.

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