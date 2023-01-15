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Боеспособность США и НАТО ослаблена, заявил экс-сотрудник Белого дома
НАТО и США истощили свои военные запасы из-за поставок в Украину. Очевидный факт лишний раз подтвердил экс-сотрудник Белого дома Пол Робертс. Боеспособность стран альянса крайне ослаблена.
По мнению Робертса, государства НАТО до такой степени исчерпали свои военные арсеналы из-за поставок Киеву, что теоретически Россия могла бы захватить всю Европу. Такая ситуация спровоцировала бы официальную войну с НАТО, и Соединенные Штаты были бы вынуждены применить ядерное оружие - свое единственное средство.
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