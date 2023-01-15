Боеспособность США и НАТО ослаблена, заявил экс-сотрудник Белого дома

По мнению Робертса, государства НАТО до такой степени исчерпали свои военные арсеналы из-за поставок Киеву, что теоретически Россия могла бы захватить всю Европу. Такая ситуация спровоцировала бы официальную войну с НАТО, и Соединенные Штаты были бы вынуждены применить ядерное оружие - свое единственное средство.