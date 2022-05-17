Боевики "Азова" и Нацгвардии сдаются в плен в Мариуполе

Продолжилась сдача в плен украинских боевиков, которые скрывались в подвалах мариупольского завода "Азовсталь". Накануне оружие сложили 265 из них. А сегодня пленных вывезли семью автобусами. Таким образом, сдалось еще до полутысячи человек. В общей сложности в подвалах и бункерах находилось около двух с половиной тысяч военных, включая иностранных советников. Таким образом, еще 15-20 сотен человек должны пройти процедуру отправки в изоляторы и фильтрационные лагеря. Несмотря на заявление украинских властей, никаких договоренностей о последующем обмене этих людей не было и нет. Всех пленных ждет следствие, а боевиков из батальона "Азов" - суды за многочисленные военные преступления, совершенные ими на территории ДНР и ЛНР. Ожидается, что в плену окажется около 800 "азовцев".

"Азов" как форпост украинского неонацизма

Боевикам "Азова" с участием европейских и американских СМИ создают сейчас образ бесстрашных героев-патриотов. Однако эти люди на протяжении последних лет проводили на Донбассе политику террора, санкционированную украинскими властями. Мирных граждан по одному подозрению в нелояльности убивали, пытали, калечили, хоронили в безвестных могилах сотнями. Батальон "Азов" был создан 8 лет назад общепризнанными нацистами. Знаки "вольфсангель"" и "черное солнце", которые украшают знамя подразделения, являются популярными символами неонацистов по всей планете. Свастика является популярнейшей татуировкой "азовцев", а также украшением их солдатской утвари.









Нет казарм, солдатских альбомов, шевронов, на которых бы гитлеровская символика не занимала свое почетное место. Во взятых с боем подвалах армия ДНР регулярно находит зачитанные до дыр экземпляры "Майн кампф" Адольфа Гитлера. Кстати, именно в этом подразделении подвизались и белорусские оппозиционеры. Боевики из белорусских батальонов, которые воюют в Украине, проходили стажировку и натаскивались с участием "азовцев" или даже в их рядах.

Немецкие "Леопарды" уже ва Украине

Этих людей не только отмывают добела в СМИ, но и снабжают самым современным оружием. В Сети появилась видеосъемка немецких танков "Леопард-2", которые осваивают экипажи ВСУ где-то в западной Украине.

События в Украине используются главными центрами силы планеты для того, чтобы мобилизовать своих сторонников. Западом украинский конфликт понимается, как борьба за жизненное пространство и ресурсы. И вот главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявляет сегодня, что ни в ЕС, ни среди его союзников не может быть стран, нейтральных по отношению к России. Он также добавляет, что Евросоюз приложит все усилия к тому, чтобы оружие у Киева не закончилось, видимо, не раньше, чем закончатся сами украинцы. И хотя часть участников противостояния исчезнет с карты или изменится конфигурация их границ, это никого в Европе, кажется, не пугает.