Боевики "Исламского государства" планируют нападения на курорты стран Азии и Африки

Боевики "Исламского государства" меняют тактику и планируют нападения накурорты стран Азии иАфрики попримеру терактов наШри-Ланке. Об этом британской газете The Telegraph сообщили сотрудники спецслужб. После разгрома исламской группировки вСирии иИраке ееучастники готовят ответ. Под прицелом популярные места отдыха туристов, в том числе курорты Индии, Мальдивских островов, Кении иТанзании.