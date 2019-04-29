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Боевики "Исламского государства" планируют нападения на курорты стран Азии и Африки

Боевики "Исламского государства" меняют тактику и планируют нападения накурорты стран Азии иАфрики попримеру терактов наШри-Ланке. Об этом британской газете The Telegraph сообщили сотрудники спецслужб. После разгрома исламской группировки вСирии иИраке ееучастники готовят ответ. Под прицелом популярные места отдыха туристов, в том числе курорты Индии, Мальдивских островов, Кении иТанзании.

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