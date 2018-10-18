Боевики "Исламского государства" удерживают в заложниках порядка 700 человек

Среди них и граждане европейских стран. Террористам удалось захватить пленных в ходе атаки на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра. Теперь в обмен на освобождение невинных людей сирийским демократическим силам боевики выставили ультиматум. Они требуют отпустить всех своих арестованных сторонников и передать контроль ряда территорий на востоке Евфрата.