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Боевики объявили об установлении своего контроля на всей территории Афганистана
Еще одна тлеющая (а теперь уже пылающая) точка на карте - Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Боевики объявили об установлении своего контроля на всей территории страны. Действующий президент складывает полномочия. Власть в стране официально перешла к талибам. Путь движения к столице был достаточно быстрым. Накануне без боя был захвачен Джелалабад - центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Город сдался без боя. Как заявил мэр, такое решение было принято, чтобы сохранить жизни мирных граждан.
Также без боя под контроль талибов перешел город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх на северо-западе страны. Из осажденного Кабула спешно бегут иностранные дипмиссии. США вывозят своих дипломатов на военных вертолётах. В посольстве останется лишь небольшое число "ключевых сотрудников". Ранее в здании уничтожили секретные документы миссии.
Британская миссия сократилась до нескольких человек. О закрытии своих посольств объявили Дания, Норвегия и Испания, а Швеция решила ограничить число сотрудников диппредставительства в Кабуле. Своих дипломатов в экстренном порядке эвакуировали Чехия и Италия. В городе отсутствует электричество, он наводнен беженцами из районов, захваченных талибами.
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