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Боевики захватили в Судане лабораторию с очень опасными вирусами

Боевики захватили в Судане лабораторию с очень опасными вирусами

Вооруженное противостояние в африканской республике набирает обороты, уже погибли сотни людей, тысячи получили ранения. В стране также находятся белорусские граждане.

Биологическая лаборатория с образцами опасных патогенов была захвачена в Судане, сообщилпредставитель Всемирной организации здравоохраненияНима Саид Абид в этой стране.

Директор лаборатории уже проинформировал ВОЗ о том, что боевики превратили ее в военную базу,

пишет

РИА Новости. Между тем, в хранилищах находятся образцы полиомиелита, кори, холеры и других болезней. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Судане Нимы Саида Абида, "это чрезвычайно опасно".

"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", - отметил он.

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