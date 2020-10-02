Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе

Это самые тяжелые столкновения с 2016 года. Число жертв - десятки человек, раненых - тысячи. Ереван сообщает о сбитых беспилотниках в пределах воздушного пространства Армении. Баку заявило об уничтожении армянского ракетного комплекса С-300. Страдают и мирные жители - многие люди остались без крова и еды - убит домашний скот. Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта путем переговоров в Минской группе в рамках ОБСЕ.