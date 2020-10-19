Боевые действия в Нагорном Карабахе, несмотря на режим прекращения огня, продолжаются

Продолжают поступатьсообщения о боях в Нагорном Карабахе. Там заявили, что воздушные силыАзербайджана этой ночью обстреляли населенные пункты региона. Баку в свою очередьзаявляет, что жилые районы на линии соприкосновения попали под удар армянскихВооруженных сил. Ереван выдвигает встречные обвинения, заявляя, что Бакунанес танковый удар в южном направлении, используя 7 тяжелых машин и 5бронетранспортеров. К слову, на территории конфликта с полуночи 18 октябряначал действовать новый режим прекращения огня. Однако он не продержался идесятка минут. В нарушении договоренностей стороны обвиняют друг друга