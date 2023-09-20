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Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены
В Карабахе объявлено хрупкое перемирие. Власти сообщили о прекращении огня в одностороннем порядке. Договоренность достигнута при посредничестве российского миротворческого контингента.
Армения выведет тяжелую технику из Карабаха и разоружит военные формирования. На 21 сентября намечены переговоры в Евлахе между Азербайджаном и властями Карабаха об условиях реинтеграции.
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