ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Богатейшие люди мира потеряли 115 млрд долларов с начала 2022 года

Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс потеряли с начала года 115 миллиардов долларов. Такую оценку приводит в своем рейтинге агентство Bloomberg. Единственным из первой пятерки мировых богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал Уоррен Баффетт, его состояние увеличилось на целых шесть с половиной миллиардов!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все