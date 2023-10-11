"Богатые тоже плачут" - трудно быть русским миллиардером или знаменитостью за границей!﻿﻿

Будучи в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил украинскому истеблишменту благую весть. Конфискованные активы со счетов российских олигархов начнут передавать Украине. Первый блин стоит пока почти 5 с половиной миллионов долларов. Деньги пойдут на поддержку ветеранов СВУ. Сумма равна конфискованным в США средствам бизнесмена и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева судом Южного округа Нью-Йорка за попытку обойти санкции.

Это первый подобный случай, но видимо далеко не последний. Параллельно с обескровливанием российских олигархов, оставшихся на родине, Запад дергает за вымя толстосумов, уехавших за границу после начала СВО. У многих из них также заморожены счета. И теперь они всеми силами пытаются доказать, что это ошибка. Как метко выразился когда-то российский президент: "Замучаетесь пыль глотать". Но рано или поздно им, видимо, придется платить.

Своего рода налог на западную жизнь требуют в несколько иной форме, но и от сбежавших блогеров-миллионников. Они должны публично осудить Родину. Причем делать это бесконечно долго. Трудно быть русским миллиардером или знаменитостью за границей!

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Это одно из свежих видео участников музыкального коллектива Ильи Прусикина Little Big. Сбежавшая после начала СВО группа пытается подогреть затухающий к себе интерес. И одновременно юморить, демонстрируя нынешнее положение вещей, дескать, shithappens - неприятности случаются. На Западе они никому не нужны. Выступать в клубах за 500 долларов очень обидно после российских стадионов. Нарасхват Little Big исключительно у антироссийских инфоресурсов.

Впрочем, и здесь начинает наблюдаться дефицит спикеров. Отныне артисты, раздающие с охотой комментарии, все менее активны и все более осторожны. Новый тренд - помалкивать, не высказывать поддержки ни Украине, ни России. Однако как нельзя сбежать с подводной лодки, так необходимость постоянно называть покинутую родину преступной, преследует этих лидеров мнений. Блогеру-миллионнику Илье Харламову не помогает даже передвижение на мопеде. От него требуют новых признаний на камеру.





В охоте на российских беглецов дотягиваются и до миллиардеров, таких как Михаил Фридман. Это 3,5-минутная запись, в которой некогда хозяин жизни предстает растерявшимся на улицах Лондона прохожим с неопределенным будущим и жалким настоящим (видео).





Украинские журналисты застали миллиардера врасплох прямо на улице. Его спутница поспешила скрыться. Михаил Маратович настолько растерялся, что не успел скрыться вслед за ней. Начал было производить странные манипуляции с картонной коробкой, но, поняв, насколько нелепо выглядит, решил последовать примеру своей дамы и ретироваться (видео).