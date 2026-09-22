Богодель: На территории Украины одновременно идут четыре разных конфликта

С 2022 года форма стратегии применения силы сторон не изменилась: ни Запад, ни Европа, ни Соединенные Штаты не были готовы принимать ни ультиматум Президента России, ни иные заявления российского МИД. Об этом в программе "Это другое" заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"По форме самой стратегии применения силы сторон, в принципе, с 2022 года ничего не поменялось. Буквально с тех самых пор, когда Борис Джонсон приехал и сказал: "А давайте, в принципе, воевать". Это значило только одно - что ни Запад, ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы принимать ни ультиматум Путина, ни другие заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации", - заявил эксперт.

Если смотреть глубже на содержательную часть процесса, конфликт уже принял затяжной характер, и решающими в нем становятся не военные, а политические инструменты, считает он.

"При затяжном характере конфликта не военная составляющая является основополагающей, а прежде всего политические цели. И эти политические цели решаются путем дипломатических методов, экономических методов, демографических методов, то есть математика в чистом виде. Военная часть - это всего лишь тот котел, который позволяет разогревать и продолжать конфликт и показывать, каким образом в той или иной степени развивается ситуация", - отметил Андрей Богодель.

На территории Украины, по оценке эксперта, одновременно идут четыре разных конфликта, включая внутреннее противостояние в украинском обществе. "Это война Запада с Востоком, это конфликт между Россией и коллективным Западом, прежде всего Европой. Это, в конце концов, война между Россией и Украиной. И даже то гражданское противостояние, которое происходит внутри украинского общества. Может быть, оно незаметно, но оно обязательно всплывет", - сказал Андрей Богодель.

Запад, по его словам, делает ставку на санкционное давление и попытки оторвать от России союзников, в том числе на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в отношении Беларуси. "22-й пакет санкций готовится. Давление на союзников России и попытка оттянуть союзников от нее. Мы прекрасно видим, как это получается, например, на Южном Кавказе. Или, например, какие попытки делаются в Центральной Азии. Или вспомните, что касается Беларуси и ультиматумов, которые нам ставились. Или приезды сегодня американцев и их интерес к союзническим отношениям, нашему суверенитету и близким отношениям с Китаем. Благо наш Президент четко разграничил все эти красные линии и обозначил то, чем Беларусь никогда не будет торговать", - подчеркнул эксперт.

На уровне противостояния России и Украины конфликт, как считает Андрей Богодель, распался на инфраструктурную войну и боевые действия на земле, которые с военной точки зрения почти не связаны между собой. "С военной точки зрения они практически не связаны между собой. То есть с политической мы видим, какие цели стоят, а с военной они друг на друга не воздействуют. Потому что именно в затяжном конфликте должны победить те люди, которые выстоят в этом конфликте по принципу того, кто упадет первым. Или вооруженный конфликт должен закончиться обязательно чьей-то капитуляцией", - заявил Андрей Богодель.

Красные линии, по его наблюдению, отодвигались постепенно: от ударов по Крыму - к Курской и Брянской областям, затем к вторжению в Курскую область, а теперь удары доходят до Москвы, Ленинграда и Уфы. "И сегодня Ленинград и Москва горят. Удары по Уфе 21 сентября. Представляете, примерно на 1,6 тыс. км наносятся удары. Зеленский заявляет, что прошли еще одни 40 дней. Мы вводим вторые 40 дней", - сказал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

Цель таких ударов эксперт видит в попытке принудить Россию к миру через дефицит топлива и товаров и через срыв морских поставок энергоресурсов. "Чтобы создать дефицит топлива и товаров. Наносят удары по Ленинграду, Ленинградской области, Приморскому краю. С какой целью? Чтобы нарушить морские коммуникации. То есть чтобы энергоресурсами, которые поставляет Россия, она не могла торговать со своими партнерами", - пояснил Андрей Богодель.

К заявлениям Зеленского о бесполетной зоне над российской территорией, по его мнению, нельзя относиться легкомысленно: после налетов 20-21 сентября аэропорты Москвы и Ленинграда временно прекращали работу. "Надо к этому относиться очень и очень осторожно", - заключил Андрей Богодель.