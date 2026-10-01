Богодель: НАТО не верит в способность России применить ядерное оружие

Тема Сувалского коридора вновь оказалась в центре внимания. Литва проводит аудит готовности к возможной эвакуации, собирает "тревожные чемоданчики", а на Западе все чаще говорят о блокаде Калининградской области. О том, какие риски это несет для Союзного государства и что на самом деле стоит за военной активностью НАТО у границ СГ, рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Реакция на успехи России

По словам Андрея Богоделя, закономерность давно прослеживается: как только российские войска начинают занимать очередные населенные пункты или успешно проводить глубокую инфраструктурную операцию, страны Запада начинают шевелиться вдоль государственных границ Союзного государства.

"Любое такое шевеление вблизи госграниц нашего Союзного государства - это всегда вызов нашей национальной безопасности, военной в частности", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на Западе четко определили слабые места России. Первое - Ленинградская область и порт Приморск, через которые идет порядка 60-65 % всего транзита энергоресурсов. Второе - Калининградская область, полуэксклав, окруженный странами НАТО и Балтийским морем, которое альянс считает своим внутренним.

Литва боится остаться в одиночку

Особое внимание эксперт уделил военной активности вблизи Калининграда. По его данным, на одну небольшую Литву с 2004 по 2026 год приходится 57 крупных учений с приглашением стран альянса.

"Литва сегодня, по большому счету, панически боится остаться в одиночку. Как, впрочем, этого боится и Польша. И они поэтому всячески стараются притянуть к себе с различных стран альянса побольше и побольше войск", - заявил Андрей Богодель.

Он напомнил, что на постоянной основе, в обход 137-й статьи Конституции, которую сегодня хотят отменить, в Литве размещают 45-ю танковую бригаду. Цель - сделать так, чтобы любой конфликт, даже минимальный, не был локальным, а сразу стал глобальным.

Учения "Купол Витиса": открытая и закрытая части

Гость подробно остановился на учениях "Вичел Скляутас" ("Купол Витеса"), запланированных на 2026 год. Они предполагают, в частности, эвакуацию Вильнюса с помощью Польши через Сувалский коридор. По легенде, некая группа спецназа Беларуси или России проникает в город и подрывает химические комбинаты и объекты критической инфраструктуры, после чего начинается эвакуация.

Эксперт подчеркнул, что любые учения состоят из двух частей: открытой, которую доносят до СМИ, и закрытой, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц - главнокомандующий Литвы, министр обороны, начальник генштаба. Именно в закрытой части, по мнению Богоделя, и скрыты истинные замыслы.

Отвечая на вопрос, чего больше в этой ситуации - реальной подготовки к конфликту или освоения бюджета, эксперт предостерег от успокоенности: "Как сказал наш глава государства, капиталисты слишком умеют считать эти деньги, и вряд ли они будут вкладывать просто в железки. Они потом должны обязательно принести прибыль, дивиденды. И я смотрю, вот эти железки становятся все ближе и ближе".

Почему именно Литва?

Эксперт назвал странным сам вопрос о том, почему Беларусь или Россия должны нападать именно на Литву. "В принципе, мы бы хотели просто нормально торговать. У нас есть свои интересы в Клайпеде, Вентспилсе, Риге, где угодно. Почему-то я не видел ни одного военного интереса, связанного с выходом к Клайпеде или Вентспилсу, Лиепае. Ну, их просто не существует. Вопрос безопасности Калининграда - да", - заявил Богодель.

Он напомнил, что два года назад журнал Newsweek опубликовал материал о том, где может начаться Третья мировая война, и самым ярким моментом был обозначен Сувалский коридор. Тогда же генерал Кристофер Донахью, командующий войсками США в Африке и Европе, заявил, что для ликвидации российского полуэксклава не хватит ни дней, ни часов.

Ядерное оружие перестало остужать

Россия, по словам эксперта, отреагировала на эти угрозы нормально и предупреждала: "Сунетесь в Калининград - получите ядерным оружием". Однако НАТО ответило, что все учения сугубо оборонительные, а Марк Рютте заявил, что в альянсе не верят в способность России применить ядерное оружие.

"И вот здесь уже сигнал. А ведь теперь мы вырастили на своих ошибках, на своем, может быть, желании выстраивать мир и говорить, что мы такие миролюбивые и никому не угрожаем, целое поколение европейских бюрократов, которые не видели ядерного гриба", - подчеркнул Андрей Богодель.

Он отметил, что это поколение уверено: Россия и Беларусь выполняют международные соглашения о нераспространении ядерного оружия, прекращении ядерных испытаний, нулевом полетном задании. Они видели, что можно вторгнуться в Курскую область, и ядерная держава ничем не ответит.

"И сегодня они сформировали для себя очень глубокую мысль. Оказывается, с Россией можно повоевать и конвенциональным оружием. Для этого нужно просто придумать вариант развития событий", - заключил эксперт.

Учения "Купол Витеса", синхронизированные с другими учениями НАТО, по мнению Богоделя, призваны показать, как может развиваться тот или иной сценарий. И здесь нельзя исключать преднамеренной провокации - "казуса белли" с включением пятой статьи, когда провокация, устроенная самими организаторами, будет списана на белорусский спецназ или российский 11-й корпус, располагающийся в Калининградской области.

"Именно это может сегодня быть под грифом "топ-сикрет" в документах тех должностных лиц, о которых мы с вами говорили", - резюмировал Андрей Богодель.