С 2021 года на границе между Беларусью и странами Евросоюза было зафиксировано 96 случаев гибели мигрантов, при этом данные иностранных организаций называют еще более высокие цифры. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По его словам, цифра 96 основана на данных белорусских органов. "Это то, что отработал наш Следственный комитет, что отработали наши пограничные органы, Министерство внутренних дел. Но есть еще данные, поступающие из-за границы, где работают правозащитные организации, которые говорят, что зафиксировано 120 случаев, некоторые даже называют цифру 150", - отметил Андрей Богодель.

Он выделил латышскую границу как вызывающую наибольшие опасения. "Это связано с наиболее жесткими принятыми законами в этом государстве, которые связаны прежде всего с тем, чтобы не допускать туда беженцев. А это идет вразрез с законодательством Евросоюза, где сегодня есть нормативно-правовая база, которая четко регламентирует порядок приема беженцев", - подчеркнул эксперт.

Андрей Богодель сравнил подходы на разных миграционных маршрутах: "Есть два коридора. С одной стороны, западно-южный коридор, где идут через Испанию, Южные Балканы. И там на мигрантов, как бы, распространяются нормы гуманитарного права. Даже несмотря на ужесточения, что сегодня принимают во многих странах Западной Европы".

quote Это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на восточном коридоре (восточном сухопутном маршруте - прим. ред.), где все выведено за рамки общепризнанного гуманитарного права, даже тех законов, которые они принимают у себя. Отсюда мы видим такое жестокое обращение. Андрей Богодель

Причем западные страны, напомнил он, сами пригласили к себе этих беженцев. "Вы помните, как говорила Ангела Меркель: "Приезжайте к нам, мы вас всех трудоустроим, мы вас всех разместим". И ведь никто из этих беженцев, по сути, не остается на территории Прибалтийских республик или на территории Польши. Они идут дальше. Но, те же Польша, Латвия, Литва используют это в своих интересах, в интересах внешней политики. Чтобы преподнести Российскую Федерацию, Республику Беларусь как враждебные государства", - отметил Андрей Богодель.

Он сослался на позицию Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Как Президент говорил не один раз, если они нам накинули петлю на шею, если они нас обложили санкциями (это касается и пограничных аспектов), почему мы должны защищать их интересы? Почему мы должны сегодня воспрещать этим людям, которых они (европейцы - прим. ред.) позвали, идти туда, куда они идут? Ведь они (мигранты - прим. ред.) идут за лучшей жизнью. Ведь страны Запада разрушили в их регионах все", - заключил эксперт.