Богодель: Переговоры в Абу-Даби показали договороспособность сторон, но прорыва ждать не стоит

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, прокомментировал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Формат и состав делегаций

По его словам, встреча длилась 4,5 часа и проходила в закрытом формате. "Переговоры трехсторонние", (пошутив над происхождением участников встречи). - С одной стороны, участвовала "белорусская" делегация (Гринкевич, Кушнер и Витков), с другой - российская во главе с Мединским, с третьей – "американская" во главе с Умеровым и Арахамией.

Богодель обратил внимание, что градус недоверия между российской и украинской сторонами остается высоким, поэтому ожидать каких-либо прорывных договоренностей по миру не стоит. При этом американская сторона назвала переговоры успешными. "У американцев вообще все переговоры последние успешные", - сказал он.

Экономика, энергетика и гуманитарная повестка

Эксперт считает, что на первый план, вероятнее всего, вышли экономические и энергетические вопросы - прежде всего связанные с перспективами возобновления работы газо- и нефтепроводов. "В свое время еще даже Зеленский когда-то говорил, самое главное ПВО в Украине - это трубопроводы", - напомнил он. Гуманитарная повестка (обмен пленными и телами) также, по его мнению, обсуждалась.

Отдельно Богодель проанализировал состав делегаций. В российской присутствовали военные (генерал Костюков и генерал Жигарловский) и заместитель министра иностранных дел Рябков. Со стороны Украины - представители разведки (Умеров и Скибицкий). У американцев - главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе генерал Алексус Гринкевич. "Значит, аспекты безопасности, аспекты новой архитектуры будут обсуждаться", - заключил эксперт.

Европа за скобками и русский язык переговоров

По поводу отсутствия европейцев за столом переговоров Богодель заметил, что это не означает их полного неучастия. Перед поездкой Кушнера и Виткова в Абу-Даби состоялось продолжительное совещание с "еврочетверкой" (Германия, Франция, Британия и Италия), где присутствовали представители Еврокомиссии и НАТО. "Подспудно они все-таки участвуют в этих переговорах", - сказал он.

Отдельно эксперт прокомментировал то, что делегации общались на русском языке. "Мы привыкли к тому, что любое теперь адекватное действие со стороны украинцев мы воспринимаем как некоторую аномалию", - отметил он. При этом подчеркнул, что переход на русский - скорее вынужденный шаг, а не признак готовности к компромиссу. "Хотят ли эти люди договориться о мире? Уверен, что нет", - заявил Богодель.

Встреча Путина и Зеленского: только на условиях Москвы

Он также скептически оценил заявления о готовности Зеленского встретиться с российским лидером в любой точке мира. По мнению эксперта, Путин готов к такой встрече только на своих условиях - либо в Москве, либо, что более вероятно, в Минске. "Путин встретится либо триумфатором, либо не встретится с ним вообще", - резюмировал Андрей Богодель.