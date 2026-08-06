Краткий пересказ от ИИ

Конфликт на Украине обретает новое, каспийское измерение. Удар украинского дрона по иранскому судну в Каспийском море и последовавший за этим обмен жесткими заявлениями между Киевом и Тегераном вызвали множество вопросов. Является ли этот инцидент случайностью, началом прямого конфликта или же частью сложной многоходовки глобальных игроков? Ситуацию проанализировал заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

Большая политика на Каспии

Обсуждая инцидент с ударом по иранскому кораблю, эксперт сразу отмел версию о том, что это рядовое столкновение между двумя странами. По его мнению, происходящее лежит в плоскости глобальной геополитики и попыток передела мира.

"Удар по иранскому кораблю - это большая политика. Это никоим образом не конфликт между Ираном и Украиной, как бы не хотел это представить Зеленский", - заявил Андрей Богодель.

Он обратил внимание, что действия Киева в этом случае следует рассматривать в контексте интересов коллективного Запада, в первую очередь США и Великобритании. Удар пришелся по объектам, связанным с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), в котором заинтересованы крупные американские корпорации, такие как Chevron и ExxonMobil.

В этой связи прозвучало предположение, что атака направлена на то, чтобы втянуть в орбиту украинского конфликта новые страны, в том числе Казахстан, что было подкреплено недавними заявлениями казахстанского лидера.

Триггер для объединения конфликтов

По мнению аналитика, удар по иранскому судну - это попытка увязать два крупных конфликта в единое целое: войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Связующим звеном в этой схеме выступает именно Украина, которую используют как инструмент давления.

При этом он добавил, что для самого Киева последствия не имеют значения. Напротив, провокация ответного удара со стороны Ирана может даже сыграть на руку украинскому руководству, так как это подтолкнет Европу к более активному вмешательству и вынудит США испытать свои системы ПРО, создававшиеся именно против иранских ракет.

Драйверами эскалации выступают не столько США, сколько так называемая "коллективная Европа", в первую очередь Британия и Франция, с "придатком" в виде Германии.

Вопрос о том, хватит ли у Европы ресурсов, чтобы действительно получить свою долю мирового передела, был рассмотрен через призму создания условий для хаоса. Эксперт указал, что для Брюсселя и Лондона не составило труда спровоцировать инцидент на Каспии, поскольку издержки для них минимальны, а последствия могут быть грандиозными - от контроля над нефтяными и газовыми потоками до влияния на ценообразование.

"Для Европы ничего абсолютно не стоило вдарить по иранскому судну. А как это начинает отзываться, мы пока все ждем. Я думаю, что Иран отреагирует достаточно креативно. Это связано именно с потоками газа, нефти", - пояснил спикер.

Иран, Израиль и "гидра с несколькими головами"

Иранский МИД уже назвал действия Украины "орудием Израиля". Эта мысль перекликается с заявлениями украинской стороны, которая, по словам эксперта, также видит врага в виде "гидры" с головами России и Ирана.

Заместитель начальника факультета Генштаба отметил, что современные иранские элиты мыслят креативно и умеют наказывать оппонентов, что уже прочувствовали на себе Соединенные Штаты. Иранская реакция, вероятно, будет выверенной и может затронуть экономические интересы Запада, включая игру с ценами на нефть.

Говоря о роли Израиля, эксперт провел четкое различие между еврейским народом и сионистской политикой государства.

"Проблема заключается в том, что Израиль - это сионистское образование. А сионизм - это совершенно то, что неприемлемо. Религиозное идеологическое противостояние, которое навязано сегодня арабскому миру, это и есть камень преткновения", - отметил Андрей Богодель.

Он подчеркнул, что пока существует Израиль как анклав западного мира, на Ближнем Востоке не будет покоя. Точно так же, по его мнению, не будет покоя на постсоветском пространстве, если специальная военная операция будет заморожена. В таком случае Украина сохранит статус прокси-силы и будет использоваться Западом как инструмент сдерживания, распространяя нестабильность на Африку и другие регионы.

Украинский народ как ресурс для прокси-войн

Почему именно Украина рассматривается Западом в качестве идеального инструмента для прокси-войн? Спикер связал это с уникальными боевыми возможностями и психологическим состоянием общества, сформированным тяжелыми 1990-ми годами.

Он провел параллель с историческими травмами. Европа, по его словам, "жировала за наш счет" в то время, как постсоветские страны переживали тяжелейший кризис. Именно это, по мнению эксперта, Запад использует для построения своих стратегий на десятилетия вперед, тогда как Россия пока вынуждена реагировать на навязываемые условия.

Инцидент в Каспийском море, по мнению военного аналитика, является не случайностью, а продуманным шагом глобальной политики. Цель - связать украинский и ближневосточный конфликты, ослабить конкурентов и перекроить карту мира, используя Украину в качестве главного инструмента для долгосрочного сдерживания.