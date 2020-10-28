Бои на улицах Филадельфии

По-особенному, как говорится, демократически сегодня складывается ситуация и в США. Здесь на фоне выборов в Филадельфии с начала недели не утихают протесты. 68 миллионов американцев уже успели проголосовать досрочно. В штате беспорядки, после того как правоохранители в очередной раз застрелили там афроамериканца. Этой ночью протестующие снова вышли на улицы. Полицию города усилили бойцами Нацгвардии. Митинг перерос в уличные бои.