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Бои на улицах Филадельфии

По-особенному, как говорится, демократически сегодня складывается ситуация и в США. Здесь на фоне выборов в Филадельфии с начала недели не утихают протесты. 68 миллионов американцев уже успели проголосовать досрочно. В штате беспорядки, после того как правоохранители в очередной раз застрелили там афроамериканца. Этой ночью протестующие снова вышли на улицы. Полицию города усилили бойцами Нацгвардии. Митинг перерос в уличные бои.

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Основной день голосования состоится 3 ноября. Перед президентскими выборами активизировались и хакеры. Неизвестные взломали предвыборный сайт Дональда Трампа и заявили, что смогли получить доступ к секретным данным (якобы Трамп вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов). Представители избирательного штаба опровергли это, заявив, что никакой секретной информации на сайте нет.

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