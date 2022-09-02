Бои огненными шарами в Сальвадоре - дань памяти тем, кто дал шанс человечеству начать новую жизнь

В Сальвадоре прошел необычный фестиваль. Жители города Неджапа ежегодно устраивают церемониальные бои огненными шарами. Таким образом они отдают дань памяти извержению вулкана Эль-Плайон 1658 года. Согласно легенде, местные боги сражались с огненной горой и в конечном счете победили. Этим дали шанс человечеству начать новую жизнь.