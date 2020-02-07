Бои за земли в Верховной раде Украины

Рассмотрение законопроекта об открытой торговле сельскохозяйственными землями идет в Верховной раде Украины. Долгие споры и переговоры в кулуарах вылились в потасовки прямо в зале заседаний. Депутаты планируют обсудить более 4 тысяч поправок к проекту закона, так что этот процесс, как полагают эксперты, будет длительным. Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа"(у них парламентское большинство), считают, что рынок земли нужно открыть, отменив мораторий на продажу, который действует с 2001 года. Все остальные фракции рады выступают против.



