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"Боинг" врезался в здание воздушной гавани в Ницце
ЧП в аэропорту Ниццы. "Боинг" врезался в здание воздушной гавани. Самолет промахнулся после посадки и задел крылом выход, куда обычно подают телетрап. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров разместили в гостиницах. Предварительная версия случившегося - небрежность сотрудников, следивших за рулением лайнера. В связи с произошедшим отменены и задержаны несколько рейсов.
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