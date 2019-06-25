"Боинг" врезался в здание воздушной гавани в Ницце

ЧП в аэропорту Ниццы. "Боинг" врезался в здание воздушной гавани. Самолет промахнулся после посадки и задел крылом выход, куда обычно подают телетрап. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров разместили в гостиницах. Предварительная версия случившегося - небрежность сотрудников, следивших за рулением лайнера. В связи с произошедшим отменены и задержаны несколько рейсов.