Более 100 городов Германии ввели ограничения на потребление воды

Более сотни городов Германии ввели ограничения на потребление воды на фоне аномальной жары и засухи.



Как пишет Bild, причиной нехватки влаги стали малое количество осадков зимой и весной, обмеление рек, а также несколько волн экстремальной жары. В ряде регионов уже запрещены полив садов и газонов, наполнение бассейнов и мойка автомобилей. Меры также затронули сельское хозяйство: запрещен забор воды из рек и озер для орошения полей.



При этом эксперты заявляют, что такие меры дают лишь краткосрочный эффект. Германии необходимо активнее использовать очищенные сточные воды для технических нужд и развивать инфраструктуру для переброски воды в засушливые регионы.