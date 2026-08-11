Более 130 человек погибли из-за землетрясения в Колумбии

В Колумбии растет число жертв землетрясения. На данный момент известно более чем о 130 погибших. Пострадали 570 человек. Еще сотни жителей числятся пропавшими без вести.

Люди остаются под завалами. В стране введен режим национального бедствия. Спасатели и местные жители продолжают поисковые работы. Нанесен огромный ущерб инфраструктуре: в стране обрушились десятки домов, нарушено движение транспорта.

Для эффективной координации ликвидации последствий и помощи пострадавшим создан специальный штаб.

Это крупнейшее за десятилетие землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах - Эквадоре, Панаме и Венесуэле.