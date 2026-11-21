Германия бастует: накануне более 150 тыс. сотрудников, занятых в сфере промышленности, вышли на забастовку. Акция коснулась около 100 предприятий.

Это предупредительная стачка с требованием повысить зарплаты и гарантировать сохранение рабочих мест, а также производственных площадок.

Параллельно с трудящимися протестовали студенты, добиваясь отмены изменений в закон о военной службе.

Реакция властей не заставила себя ждать. В Берлине протестующих избивали и валили на землю при задержании.

В Лейпциге полиция сбивала людей с ног водометами и травила перцовым газом.

Демонстрации стали частью скоординированной молодежной забастовки, охватившей не менее 25 европейских стран. Под лозунгом "Боритесь за наше будущее, а не за их войны" граждане выступали против военных расходов и призыва на военную службу.