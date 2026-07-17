Более 200 тыс. человек стали жертвами аномальной жары в европейском регионе ВОЗ за 4 года

Более 200 тыс. человек умерли от жары за 4 года в европейском регионе ВОЗ. Данные за период с 2022 по 2025 год привел региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

Он отметил, что смертность, связанная с высокими температурами, за последнее десятилетие выросла на 30 %.

Также, по данным ВОЗ, этим летом было зарегистрировано уже более 10 тыс. случаев избыточной смертности от рекордной жары в пяти странах региона. Европейский - один из шести регионов ВОЗ. Он объединяет свыше 50 государств, в том числе в Центральной Азии.