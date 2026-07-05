На Банковой бьют рекорды по отмыванию денег. Так, общий объем незаконно легализованных в Украине средств за 2025 год превысил показатель в 270 млн долларов, причем речь идет только о выявленных случаях.

Об этом свидетельствуют данные офиса генпрокурора. Аппетиты чиновников стабильно растут. Количество уголовных дел по фактам отмывания денег увеличивается с каждым годом, пока окружение Зеленского увлеченно пилит бюджеты на оборонных закупках.

О высоком уровне коррупции в Украине неоднократно говорили даже западные партнеры Киева, требуя реальных действий по борьбе с этими преступлениями и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств.