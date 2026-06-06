Более 40 человек задержали в Армении в преддверии парламентских выборов

Серия резонансных арестов фиксируется в Армении накануне парламентских выборов. В следственном комитете страны сообщили о задержании более 40 человек.

Ранее ЦИК Армении разрешил генпрокуратуре начать уголовное преследование в отношении 6 кандидатов в депутаты от оппозиционной партии "Сильная Армения". При этом некоторые местные эксперты и политики открыто заявляют о реализации в стране так называемого молдавского сценария. По их мнению, за массовыми арестами стоит явная попытка устранить ключевых конкурентов и гарантировать нужный исход выборов.

Напомним, 6 июня в Армении день тишины, во время которого партиям и блокам запрещено проводить агитацию. Голосование состоится уже 7 июня. Одним из главных соперников действующего премьера страны Никола Пашиняна и его партии "Гражданский договор" станет лидер блока "Сильная Армения" - бизнесмен Самвел Карапетян.