Более 430 дронов ВСУ атаковали Москву за ночь

ВСУ предприняли крупнейшую за два года атаку на Москву. С вечера 6 июля и до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона летело свыше 430 беспилотников.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 БПЛА уничтожены на подлете к Москве, информирует мэр города Собянин.

По поступающим данным, удары ВСУ продолжаются. За последние два часа было сбито еще 7 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.