Более 450 тыс. человек могут погибнуть из-за последствий Эль-Ниньо

Более 450 тыс. человек могут погибнуть на планете в следующие полгода из-за разрушительных последствий Эль-Ниньо.

Природное явление принесет аномальную и смертоносную жару в целый ряд ключевых регионов. По прогнозам метеорологов, под наибольшим ударом стихии окажутся Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия.

Феномен Эль-Ниньо - это резкое и нетипичное повышение температуры поверхностных вод Тихого океана. Процесс неизбежно запускает опасную цепочку климатических сдвигов по всей планете - от затяжных катастрофических засух и неурожаев до масштабных наводнений и разрушения гражданской инфраструктуры.

В ООН уже предупреждают о риске глобального продовольственного и водного коллапса в пострадавших государствах.