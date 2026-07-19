Более 5 тыс. площадок по всей стране: Никарагуа отмечает День Сандинистской революции

Праздничные мероприятия в Никарагуа освещает съемочная группа "Первого информационного".

В Никарагуа стартовали массовые мероприятия в честь ожидания Дня триумфа Сандинистской революции. Это такая интересная местная традиция под названием "Вихилия": ее деяния начинаются вечером 18 июля и продолжаются до утра 19 июля.

Люди собираются в разных локациях, в разных районах города, всего по стране организовано более 5 тыс. таких площадок. Здесь выступают артисты, поют песни, показывают танцы и, кстати, выступления у артистов подражают местные жители. В общем, люди просто веселятся, отдыхают, общаются.

Город окрашивается в красно-черные цвета - это цвета сандинистов. А непосредственно 19 июля, в сам День триумфа Сандинистской революции, утро проходит спокойно, пока народ восстанавливает энергию, после ночи набирается сил.

Этот праздничный день будет насыщенным. Планируется, что официальные мероприятия начнутся около 18:00. В программе - возложения венков, шествия студентов, военных, концерты, выступления сопрезидентов Никарагуа.