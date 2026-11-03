Более 50 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс

3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Первые результаты ожидаются 4 ноября утром.

В ходе раннего голосования приняли участие рекордное количество человек - более 50 млн. Основная борьба разворачивается между правящей Республиканской партией Трампа и демократами.

Итоги выборов в Конгресс во многом определят стартовые позиции кандидатов в президентской гонке в 2028 году.