Польша видит корень своих проблем в украинцах. Впервые за всю историю исследований большинство жителей страны выступило против приема беженцев из "незалежной".

52 % респондентов заявили, что Варшава больше не должна принимать переселенцев из Украины. За продолжение гуманитарной поддержки высказались всего 42 % опрошенных. Для сравнения: в 2022 году прием беженцев поддерживали 94 % опрошенных.

Более того, 54 % участников исследования считают, что помощь, оказываемая украинским беженцам, слишком велика. Очевидно, что затяжное экономическое бремя и агрессивное поведение приезжих заставили граждан Польши кардинально пересмотреть свои взгляды на братскую взаимопомощь.