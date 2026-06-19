Более 500 тыс. литовцев забрали свои пенсионные накопления

Литовцы вынуждены тратить свои пенсионные накопления. После того как жителям разрешили выходить из пенсионных фондов второй ступени, более 500 тыс. человек уже забрали часть или все накопленные средства.

Возвращенная сумма в размере более 3 млрд евро составляет 3 % ВВП балтийской республики. Эксперты напомнили, что аналогичное решение в Эстонии (в начале 2020-х годов) привело к выводу из накопительной системы более 2 млрд евро, что поставило под удар будущих пенсионеров из-за крайне низкой государственной пенсии. Более того, фонды лишились длинных денег, которые ранее вкладывались в экономику страны, что стало вызовом для финансового рынка.