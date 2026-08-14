Более 650 тыс. беженцев в Южном Судане могут остаться без еды

Более 650 тыс. беженцев и просителей убежища в Южном Судане могут остаться без продовольственной помощи из-за дефицита финансирования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление Всемирной продовольственной программы ООН и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным организаций, в сентябре последние продовольственные наборы получат 240 тыс. наиболее уязвимых беженцев. Им выдают половину установленного пайка. Дефицит финансирования операций ВПП ООН по оказанию помощи беженцам составляет 37 млн долларов. УВКБ получило 28 % от необходимых ему в 2026 году 286 млн долларов для финансирования операций в Южном Судане.

Многие семьи беженцев уже сокращают количество приемов пищи, занимают деньги на покупку продуктов, продают имущество и уменьшают расходы на медицинское обслуживание, образование и жилье.

"Для беженцев и принимающих общин продовольственная помощь часто определяет, смогут ли они справиться с трудностями или окажутся в кризисе, - заметил заместитель директора ВПП ООН в Южном Судане Адхам Эффенди. - Срочная поддержка жизненно необходима, чтобы спасти людей".

Прекращение помощи также повысит риск недоедания, эксплуатации женщин и детей и нового перемещения населения через границы.

Согласно данным ООН, более 7,8 млн жителей Южного Судана, или свыше половины населения страны, испытывают недостаток продовольствия. От острого недоедания страдают 2,2 млн детей. Еженедельно из соседнего Судана в страну прибывают до 3 тыс. беженцев и возвращающихся южносуданцев.

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